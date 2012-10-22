Тягнибок уверен, что людей придется выводить на улицы

Лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок не исключает нового Майдана после парламентских выборов, но «только по желанию общества».

Об этом он заяивл в интервью газете «КоммерсантЪ-Украина».

На вопрос о том, что конкретно ВО «Свобода» будет делать в случае фальсификации выборов, О.Тягнибок ответил: «На участках будут народные депутаты, под участками - куча народа, наблюдатели смогут выйти к народу и рассказать о фальсификациях, и все это будет записываться на видео... Поэтому мы и говорим: на тех участках, куда будут подходить люди, можно минимизировать массовые фальсификации. Мы еще это не обсудили детально, но было бы неплохо призвать людей и на Софийскую площадь, где будет штаб оппозиции, и под Центризбирком через несколько дней после выборов. Но то, что нам нужно будет выводить людей на улицы, ни у кого не вызывает сомнений».

Он подчеркнул, что не исключает новый Майдан, но «новый Майдан по желанию Тягнибока или Яценюка не состоится. Он состоится только по желанию общества. Если власть общество достанет, то оно выйдет на улицы. А наше дело, как людей, понимающих, что и как делать, вовремя возглавить процесс и направить его».