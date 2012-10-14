УДАР снял 26 мажоритарщиков в пользу оппозиционеров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении «УДАРа», переданном журналистам после завершения съезда партии, который проходил сегодня в Киеве в закрытом режиме.

«Осознавая свою ответственность перед украинским народом и своими избирателями, от партии «УДАР» в пользу кандидатов от «Батькивщины» свои кандидатуры снимают 26 выдвиженцев», - подчеркивается в заявлении.

При этом «УДАР» рассчитывает на то, что «Батькивщина» сделает аналогичный шаг и отзовет своих кандидатов из 22 округов, отметили в партии.

«Мы исходим из того, что единственным критерием выбора кандидатов является обеспечение результата – недопущение победы Партии регионов – а не личные амбиции политиков или политических сил», - говорится в заявлении «УДАРа».

В документе также отмечается, что 6 кандидатов от «УДАРа» снимаются в поддержку оппозиционных настроенных самовыдвиженцев. Партия рассчитывает, что этих кандидатов также поддержит и «Батькивщина».

«В округах, где победа представителей власти не является вероятной, или где снятие кандидатуры от «УДАРа» или «Батькивщины» не меняет ситуацию в округе, мы исходим из принципа политической конкуренции и призываем избирателей поддержать демократическую силу, чья позиция им более близка», - говорится в заявлении.

Также в заявлении отмечается, что партия не принуждала своих кандидатов снимать свои кандидатуры и абсолютное большинство сделали осознанный выбор.

В розданных журналистам материалах говорится, в частности, что были сняты кандидатуры в пользу представителей от «Батькивщины» Николая Катеринчука в Винницкой области и Владимира Бондаренко в Киеве. Также «УДАР снял свои кандидатуры в пользу самовыдвиженцев – Игоря Куруса во Львовской и Виктора Матчука - в Ривненской областях.