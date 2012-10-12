Карпачева: Тимошенко является политзаключенной по трем пунктам

Об этом заявила Радио Свобода бывший уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина Карпачева после встречи в Страсбурге с генсекретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом.

По словам Карпачевой, Ягланд указал на "ряд системных проблем, которые не могут не волновать Совет Европы с точки зрения невыполнения Украиной взятых на нее обязательств при вступлении в Совет Европы".

"В частности, речь шла о том, что, к большому сожалению, господин Ягланд сказал, что судебная система не является независимой в Украине. И, конечно, мы надеялись, что Уголовно-процессуальный кодекс в определенной степени что-то добавит, ведь 80 процентов предложений Совета Европы вроде было учтено, но я могу сказать, что иллюзий, конечно, никто не имеет в Совете Европы по УПК ", - цитирует Украинская правда.

"Но все же они считают, что есть проблема такая системная, это то, что не произошло разделения власти, исполнительная власть имеет чрезвычайно существенное влияние на работу судебной ветви, поэтому та не является независимой", - добавила она.

На вопрос, как генсек Совета Европы оценивает ситуацию со свободой слова в Украине, Карпачева ответила:

"Он отметил, что олигархи, владеющие СМИ, сегодня находятся во властных структурах, и мы это чувствуем. Поэтому есть проблема с независимостью СМИ. Мы обсуждали детально этот вопрос, мы обсуждали и дело Гонгадзе, как она сегодня выглядит. Он сказал, что, конечно же, Совет Европы будет продолжать следить и не будет снимать Украину с мониторинга".

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На вопрос, могут ли считаться политзаключенными Юлия Тимошенко и Юрий Луценко по определению ПАСЕ, Карпачева ответила:

"Я приветствую позицию ПАСЕ при определении термина политзаключенный. Это чрезвычайно важно и по меньшей мере трем позициям госпожа Тимошенко может быть признана политзаключенной с точки зрения определения, которое дал Совет Европы, я думаю".