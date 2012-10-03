ПАСЕ определила значение термина "политический заключенный"

Термин "политический заключенный" был разработан в Совете Европы независимыми экспертами генерального секретаря, отмечается в поступившем в распоряжение РИА Новости докладе немецкого парламентария Кристофа Штрессера.

Автор доклада отмечает, что "общие критерии, предложенные независимыми экспертами, были одобрены всеми заинтересованными сторонами, включая Комитет министров и Парламентскую ассамблею Совета Европы".

"Политическим заключенным нужно считать лицо, лишенное личной свободы, если лишение свободы было применено в нарушение одного из основных прав, гарантированных Европейской конвенцией по правам человека (ЕКПЧ) и протоколами к ней, в частности, свободы мысли, совести и религии, свободы выражения мнения и информации, а также свободы собраний и объединений", - указывается в докладе.

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Политзаключенным также является лицо, лишенное личной свободы в условиях, когда "лишение свободы было применено по явно политическим причинам без связи с каким-либо правонарушением". Заключенным такого рода также называются лица, "продолжительность заключения которых и условия заключения являются явно несоразмерными по отношению к правонарушению, в котором лицо было признано виновным или подозревается".

Кроме того, политическим заключенным считается лицо, которое было лишено свободы "на дискриминационной по сравнению с другими лицами основе".

ПАСЕ настаивает, что "лица, лишенные личной свободы за террористические преступления, не считаются политическими заключенными, если судебное разбирательство и вынесение приговора за такие преступления были проведены в соответствии с национальным законодательством и Европейской конвенцией о правах человека".

Ассамблея предлагает компетентным органам всех государств Совета Европы "повторно рассмотреть все дела, где, возможно, речь идет о политических заключенных, с применением вышеперечисленных критериев и, в зависимости от результатов, либо освободить таких заключенных, либо провести повторное судебное разбирательство".