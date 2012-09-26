ЦИК признал, что ударивця незаконно выволокли в наручниках с заседания ОИК
ЦИК признала нарушением закона действия главы окружной избирательной комиссии № 223 Максима Мосийчука (представитель партии "Братство") незаконно провести жеребьевку по формированию участковых избирательных комиссий.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании ЦИК по результатам рассмотрения жалобы партии "УДАР".
"Признать нарушением закона действия председателя ОИК М.Мосийчука и указать на необходимость соблюдения требований избирательного законодательства", - говорится в решении ЦИК.
Представитель партии "УДАР" в ЦИК Валерий Карпунцов сообщил, что в ночь на 21 сентября председатель ОИК № 223 М.Мосийчук "открыл помещение комиссии, провел в него посторонних лиц и начал составлять представление о кандидатурах в состав участковых комиссий". При этом проведение жеребьевки было якобы назначено на 8.30 утра, но об этом заседании сообщили не всем членам ОИК и начали проведения жеребьевки в отсутствие кворума.
Как сообщал УНИАН, 21 сентября во время проведения жеребьевки по формированию участковых комиссий в округе № 223 сначала, якобы за препятствование работе комиссии, был задержан представитель партии «УДАР» в этом округе Константин Шалота.
"Правоохранители надели наручники и повезли в Шевченковское РУ МВД Украины в г. Киеве уполномоченное лицо партии, устранив таким образом из помещения ОИК. По пути в райуправление милиция передумала и повезла представителя партии обратно в окружную избирательную комиссию, где сейчас составляет протокол об изъятии у него документов", - сообщала пресс-служба "УДАРа".
Партия "УДАР" призвала правоохранительные органы обеспечивать соблюдение закона всеми субъектами избирательного процесса, а не способствовать его нарушителям в угоду отдельным политическим силам, а Центральную избирательную комиссию - обеспечить приведение в соответствие с законом о выборах народных депутатов Украины деятельности окружных избирательных комиссий.