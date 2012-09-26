ЦИК признал, что ударивця незаконно выволокли в наручниках с заседания ОИК

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании ЦИК по результатам рассмотрения жалобы партии "УДАР".

"Признать нарушением закона действия председателя ОИК М.Мосийчука и указать на необходимость соблюдения требований избирательного законодательства", - говорится в решении ЦИК.

Представитель партии "УДАР" в ЦИК Валерий Карпунцов сообщил, что в ночь на 21 сентября председатель ОИК № 223 М.Мосийчук "открыл помещение комиссии, провел в него посторонних лиц и начал составлять представление о кандидатурах в состав участковых комиссий". При этом проведение жеребьевки было якобы назначено на 8.30 утра, но об этом заседании сообщили не всем членам ОИК и начали проведения жеребьевки в отсутствие кворума.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября во время проведения жеребьевки по формированию участковых комиссий в округе № 223 сначала, якобы за препятствование работе комиссии, был задержан представитель партии «УДАР» в этом округе Константин Шалота.

"Правоохранители надели наручники и повезли в Шевченковское РУ МВД Украины в г. Киеве уполномоченное лицо партии, устранив таким образом из помещения ОИК. По пути в райуправление милиция передумала и повезла представителя партии обратно в окружную избирательную комиссию, где сейчас составляет протокол об изъятии у него документов", - сообщала пресс-служба "УДАРа".

Партия "УДАР" призвала правоохранительные органы обеспечивать соблюдение закона всеми субъектами избирательного процесса, а не способствовать его нарушителям в угоду отдельным политическим силам, а Центральную избирательную комиссию - обеспечить приведение в соответствие с законом о выборах народных депутатов Украины деятельности окружных избирательных комиссий.