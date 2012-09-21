Уполномоченное лицо от УДАРа вывели в наручниках из заседания окружкома

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии “УДАР Виталия Кличко”, заседания созвали на 8.30 утра с целью препятствования представителям оппозиционных партий и кандидатов в депутаты попасть на него и проконтролировать процесс жеребьевки. О заседании сообщили не всем членам комиссии. Кворума не собрали, но, несмотря на это, члены комиссии проводят заседание и начали процедуру жеребьевки.

Уполномоченное лицо от партии «УДАР» в одномандатном избирательном округе № 223 Константин Шалота пытался помешать членам комиссии нарушить закон и хотел составить акты о нарушении. К процессу привлекли милицию, но не для того, чтобы обеспечить соблюдение закона окружной избирательной комиссией, говорится в сообщении. «Правоохранители надели наручники и повезли в Шевченковское РУ МВД Украины в г. Киеве уполномоченное лицо партии, удалив, таким образом, из помещения ОИК. По пути в райуправление милиция передумала и повезла представителя партии обратно в окружную избирательную комиссию, где сейчас составляет протокол об изъятии у него документов», - сообщает «УДАР».

Партия «УДАР» призывает правоохранительные органы обеспечивать соблюдение закона всеми субъектами избирательного процесса, а не способствовать его нарушителям в угоду отдельным политическим силам, а Центральную избирательную комиссию - обеспечить приведение в соответствие с законом о выборах народных депутатов Украины деятельности окружных избирательных комиссий.