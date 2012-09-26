Завтра ряд украинских газет выйдет с пустыми первыми полосами

Об этом сообщает Корреспондент.net, отмечая, что вслед за изданием «Корреспондент» эту идею поддержали издание KyivPost, «Високий Замок», «Львівська газета», «Львівська пошта», «Ратуша», «Коловорот». Завтра все эти издания выйдут с белыми первыми полосами.

Напомним, 25 сентября стартовала Всеукраинская акция протеста против принятия закона о клевете «Защити свое право знать. Скажи нет закону о клевете».

Акцию, в частности, поддержали Интернет-издания и информационные агентства, на главных страницах которых появился баннер с требованием не допустить принятия закона о клевете.

Кроме того, журнал «Корреспондент» предупредил, что впервые в своей истории выйдет с белой обложкой в знак протеста против законопроекта, который вводит наказание за клевету в виде лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября украинский парламент принял в первом чтении проект закона, которым предусматривается ввести уголовное преследование за клевету с наказанием до трех лет заключения. Проект закона был внесен народным депутатом от ПР Виталием Журавским.

Проект закона вызвал критику со стороны Еврокомиссии, Совета Европы, ОБСЕ и депутатов Европарламента, а также ряд протестов со стороны журналистского сообщества.

25 сентября В.Журавский зарегистрировал в парламенте проект постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии в первом чтении законопроекта о криминализации клеветы.

В тот же день в Нью-Йорке Президент Украины Виктор Янукович назвал ошибкой автора внесение на рассмотрение парламента законопроекта о введении уголовной ответственности за клевету. По словам В.Януковича, автор законопроекта, услышав мнение Президента, своих однопартийцев, принял решение отозвать закон.

Однако, заявил народный депутат из фракции “БЮТ-Батькивщина”, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности парламента Сергей Сас, автор законопроекта о криминализации клеветы В.Журавский не имеет права сам отозвать свой проект закона и теперь Верховная Рада должна определяться относительно его судьбы.

С.Сас отметил, что если идти по регламенту, то этот законопроект должен рассматриваться в сессионном зале во втором чтении и именно по результатам рассмотрения должно приниматься решение о его отклонении. “С точки зрения чистоты жанра, Верховная Рада должна была бы рассмотреть его во втором чтении и, учитывая позицию автора, отклонить этот проект документа. Но будет ли соблюден регламент, трудно сказать”, - отметил он.