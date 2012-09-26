Киевский губернатор клянется, что у русского языка в области нет шансов

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, сообщили УНІАН в пресс-службе КОГА.

"Поверьте, пока я буду губернатором, этот вопрос не стоял, не стоит и не будет стоять как в области в целом, так и в городах и районах. Хотят люди общаться на русском языке - никто не запрещает", - сказал А.Присяжнюк.

Он заверил, что "не будет этот вопрос подниматься насильно на сессиях – ни районных, ни городских, ни области».

«Никто из власти меня сегодня не заставляет, чтобы я или мои коллеги на местах выносили этот вопрос на сессию… Я бы просил не политизировать. Сегодня в Киевской области кто как хочет, так и общается", - подчеркнул А.Присяжнюк.

По словам губернатора, для Киевской области языковой вопрос не актуален. "Сегодня в Киевской области с этим нет проблем. Я тоже общаюсь на государственном языке. Государственный язык защищен Конституцией и никуда он не исчезнет", - отметил А.Присяжнюк.

В тоже время он считает, что для ряда других регионов страны признание русского языка региональным «очень важно», так как подавляющее большинство жителей, к примеру, южных и восточных областей Украины, русскоговорящие.

"Если человек знает 3-4 языка – у него есть будущее", - сказал А.Присяжнюк.