Порошенко-старший передумал снимать свою кандидатуру с выборов

"В этот день я заболел. Поднялась температура до 39,3 градусов. Поехал в больницу. Позвонил Петр и предложил:" Батя, давай не будем рисковать твоим здоровьем ". Я дал согласие. Сын и сказал об этом сразу на Народном вече. Но сейчас я чувствую себя очень хорошо. Был бы готов и дальше продолжать предвыборную борьбу. Не знаю, возможна процедура обновления в кандидаты. Нужно узнать у юриста", - признался он Gazeta.ua.

Сейчас Алексей Иванович находится в санатории "Моршин".

Слухи о договоренности с семьей Калетников Алексей Порошенко опровергает. Ведь Алексей Иванович был единственным реальным конкурентом для Оксаны Калетник, племянницы нардепа и ректора Винницкого аграрного университета Григория Калетника и кузины руководителя Государственной таможенной службы Игоря Калетника.

"У меня, действительно, есть большая поддержка в округе. Особенно в Чечельницком и Песчанском районах. Мне бы можно было уже сейчас пить шампанское и праздновать победу. Так зачем мне с кем-то договариваться? Но Оксана внаглую раздавала избирателям деньги. Сначала по 50 гривен, затем по 500. Говорят, даже договора заключали. О том, что те обязуются проголосовать за 500 гривен. Денег тоже ни от кого не получал. Я человек обеспеченный, мне этого не надо. Работаю хорошо, слава Богу. Мне с моими показателями в сельском хозяйстве третьим героем давать надо", - пошутил Алексей Порошенко.

Напомним, 20 сентября во время Народного Вече в райцентре Песчанка Винницкой области Министр экономического развития и торговли Петр Порошенко объявил, что его отец снимает свою кандидатуру с выборов в Верховную Раду по 16-му округу по состоянию здоровья. Следовательно, у Оксаны Калетник теперь нет реальных конкурентов на пути в Верховную Раду.