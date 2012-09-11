Оппозиция пожаловалась в ЦИК на посла, который идет в депутаты

Объединенная оппозиция «ВО «Батькивщина» подала жалобу в Центральную избирательную комиссию на кандидата в народные депутаты по одномандатному избирательному округу № 113, Чрезвычайного полномочного посла Украины в Республике Беларусь Виктора Тихонова.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганского областного избирательного штаба Объединенной оппозиция, 29 августа в городе Сватово Виктор Тихонов принял участие в торжественных мероприятиях как кандидат в народные депутаты и вручил школам района ключи от новых автобусов, которые были приобретены за государственные средства в рамках программы «Школьный автобус».

По теме: Регионал считает, что на пользу людям можно немного нарушить закон

По мнению представителей Луганского штаба Объединенной оппозиции, действия В.Тихонова содержат признаки преступления, предусмотренного ст. 159-1 УК Украины, а именно нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидатом или политической партией, а также нарушают п. 13 ст. 74 Закона Украины «О выборах народных депутатов».

«По фактам нарушений был составлен акт, который направлен в ЦИК. Мы требуем признать действия кандидата в народные депутаты Украины от Партии регионов В.Тихонова противоправными и вынести ему предупреждение за нарушение ограничений относительно проведения предвыборной агитации», - говорится в сообщении Объединенной оппозиции.