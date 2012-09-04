Регионал считает, что на пользу людям можно немного нарушить закон

Людям безразлично, откуда идут деньги на вещи, которые приносят им пользу, поэтому это нельзя называть админресурсом.

Об этом в эфире «5 канала» заявил депутат-регионал Владислав Лукьянов. «Я считаю, что для граждан все равно за какие средства сделали дорогу, на какие средства сделали больницу, на какие средства детей отправили на фестиваль, где они выступали. Для людей важно откуда идут вещи, которые идут на пользу », - отметил Лукьянов.

«Можно делать полезные вещи и не нарушать закон, а можно настроиться на то, что что-либо сделано для людей на пользу, мы говорим: это нельзя делать - это админресурс, дорогу заасфальтировали - админресурс, спортивные соревнования админресурс. Разве это нормально? ", - заявил регионал.