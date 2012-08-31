Луценко уже доставили в Менскую колонию

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь управления Государственной пенитенциарной службы в Черниговской области Ксения Исаенко, сейчас Ю.Луценко находится в отделении карантина, диагностики и распределения Менской исправительной колонии.

«С ним работает администрация», - сказала она.

Также К.Исаенко прибавила, что Менская исправительная колония №91 – это единственное заведение на территории Украины, где отбывают наказания бывшие работники силовых структур – милиционеры, пограничники, сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры. Сегодня в исправительном заведении содержатся свыше 500 осужденных. Колония имеет помещение для содержания осужденных: с минимальным, средним и максимальным уровнем безопасности. Осужденные в Менский колонии работают в мебельном, столярном, швейном цехах, а также в автомастерской и на участке изготовления товаров народного потребления.

Из известных осужденных в Менской исправительной колонии отбывает наказание бывший судья Игорь Зварич.

Как сообщал УНИАН, 17 августа Ю.Луценко был приговорен к 2 годам ограничения свободы по делу об организации незаконной слежки во время расследования отравления кандидата в президенты Виктора Ющенко.

Ранее, 27 февраля 2012 года, Печерский райсуд Киева приговорил Ю.Луценко к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн компенсации МВД за нанесенный ущерб) за завладение государственным имуществом и превышение служебных полномочий. 16 мая Апелляционный суд Киева признал правомерным этот приговор, вынесенный Ю.Луценко.

29 августа адвокат Алексей Баганец подал апелляционную жалобу на приговор Печерского районного суда в деле экс-министра внутренних дел Ю.Луценко относительно незаконного продолжения слежки за водителем экс-заместителя председателя СБУ В.Сацюка В.Давыденко. 30 августа аналогичную жалобу на приговор в Апелляционный суд Киева подал адвокат Игорь Фомин.