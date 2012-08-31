Луценко вывезли из Лукьяновского СИЗО

Как сообщается на сайте «Народной самообороны» со ссылкой на УНН, автомобиль Ford Jayco повышенного комфорта в сопровождении милицейского конвоя отбыл от изолятора.

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В это время бойцы «Беркута», которые находились в специальном микроавтобусе, охраняли порядок перед СИЗО.

Накануне помощник председателя Государственной пенитенциарной службы Игорь Андрушко рассказал, в каких условиях будет содержаться экс-министр. По его словам, Ю.Луценко поместят в блочное помещение с тремя-четырьмя другими специально подобранными заключенными. Он говорил, что этапирование состоится в конце текущей недели или в начале следующей.

Как сообщал УНИАН, предназначенное бывшему министру внутренних дел Украины Юрию Луценко наказание подлежит исполнению в Менской исправительной колонии (№ 91) Черниговской области.