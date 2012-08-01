Герасимьюк ушла к Кличко после того, как Яценюк лично вычеркнул ее из списка
17:14, 01 августа 2012Политика
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Ольга Герасимьюк заявила, что ее кандидатуру в списке объединенной оппозиции ветировал лично Арсений Яценюк.
Ольга Герасимьюк быстро нашла замену Яценюку
Об этом она заявила в кулуарах съезда партии "Удар", пишет "Украинская правда".
"Ночью перед съездом мне позвонили мои друзья и сказали, что Яценюк ветировал мою кандидатуру без объяснения причин. Но я из-за этого особо не переживаю", - сказала Герасимьюк.
Политик добавила, что она остается представителем от оппозиции в мониторинговом комитете ПАСЕ.
Кроме того, Герасимьюк отметила, что будет баллотироваться от партии "Удар" по мажоритарному округу в Одесской области.
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