На Банковой уверяют, что дело об избиении Найема - в прокуратуре

Об этом, как сообщает пресс-служба Президента Украины, в ответ на запрос Межведомственного комитета по оперативному реагированию на конфликты с участием представителей СМИ проинформировали в управлении Днепровского РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве.

«Межведомственный комитет по оперативному реагированию направил запрос в Министерство внутренних дел Украины и Генеральную прокуратуру Украины с просьбой проверить все обстоятельства этого происшествия, как только в СМИ стало известно об инциденте с журналистом «Украинской правды». Комитет держит на контроле это дело, как и все случаи нарушений прав журналистов, о которых шла речь в соответствующих обращениях представителей СМИ», - говорится в сообщении.

«Мы держим это дело на контроле и готовы оказывать помощь представителям медиа в обеспечении беспрепятственного исполнения их профессиональных обязанностей», - отметила пресс-секретарь Президента Украины, руководитель Межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов Дарья Чепак.

Она призвала журналистов придерживаться процедуры и оперативно предоставлять в Комитет по оперативному реагированию обращения о препятствовании их профессиональной деятельности. «Это поможет представителям СМИ в более быстром и эффективном разрешении и предупреждении каких-либо возможных конфликтов», - сказала Д.Чепак.

Как сообщал УНІАН, охрана одного из делегатов съезда Партии регионов 30 июля избила журналиста М.Найема.

Об этом "Украинской правде" сообщил сам журналист.

По его словам, инцидент произошел после того, как на пути к выставочному центру, где проходил съезд регионалов, машина сопровождения одного из делегатов подрезала мотоцикл М.Найема.

После этого один из охранников открыл двери и сказал "Дол***б, куда ты едешь. Ты что не видишь, мы в эскорте".

Когда М.Найем и машина сопровождения подъехали к зданию выставочного центра, журналист подошел, чтобы спросить, кто именно ехал в автомобиле.

Вместо ответа из машины вышел охранник, который выбил из рук М.Найема телефон и, со словами "Парнишка, ты что охр***ел", оттолкнул его.

После этого другой охранник поднял телефон, удалил из него видео, снятое журналистом, и отдал М.Найему.

Свидетелями инцидента были сотрудники ГАИ и регионал Виталий Хомутинник.

Депутат сказал, что он узнает, почему охранники так себя вели, и догадывается, кто мог ехать в автомобиле.

Позже с телефона В.Хомутинника журналисту позвонил какой-то человек и попытался прояснить эту ситуацию. Однако на вопрос журналиста, с кем он говорит, ему ответили, что это не суть важно и ситуация не стоит огласки.