Прокаева заявила, что передала $50 тысяч взятки для министра Кулиняка (видео)

Об этом она заявила на камеру ТСН.Особливе.

"Я могу сказать конкретно, что генеральный директор взяла у меня взятку в размере 50 тысяч долларов, за мою должность. Лично для министра!", - сказала Прокаева.

В свою очередь, директор заповедника Виктория Лесничая сразу же пообещала подать на экс-модель в суд за ложь. "Я на вас подаю в суд! И только что - у меня есть запись на диктофоне - Михаил Андреевич спросил Владу Владимировну: "Были ли получены деньги какие-то за должность?". Она сказала -" нет "! Влада Владимировна, вы лжете!" - заверила женщина.

Михаил Кулиняк также заверил, что он не взяточник. "Никаких денег ни от Виктории Николаевны, ни от, тем более, Влады Прокаевой я не получал", - сказал министр культуры.