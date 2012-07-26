Источник: Литвин подпишет языковой закон и останется спикером

Об этом газете «Сегодня» сообщил «высокопоставленный источник в Кабмине».

Издание отмечает, что ранее один из народных депутатов Блока Литвина сообщал, что решение по языковому закону лидер их партии будет принимать по итогам социологического замера на его округе в Житомирской области. Возможно, результаты показали, что подпись под законом Колесниченко-Кивалова на рейтинг популярности В. Литвина в округе не влияет или влияет незначительно, пишет газета.

Также источник во фракции Партии регионов сообщил «Сегодня», что назначенная на 31 июля внеочередная сессия может не состояться, а именно на ней В. Литвину планировали избрать замену.

Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада приняла закон "Об основах государственной языковой политики", что привело к волне протестов по всей Украине.

Принятый закон, который вступит в силу в случае подписания Президентом Украины, позволяет использовать русский язык в официальном делопроизводстве в регионах, в которых менее 10% жителей говорят на этом языке.

4 июля председатель Верховной Рады Украины В.Литвин подал в отставку.

В.Литвин отметил, что 3 июля на 14.30 его пригласили на совещание к Президенту Украины.

«Эти мероприятия закончились где-то около 20 часов, и в это же время, как сказал один народный депутат Украины, «мы развели их, как котят». Развели, в первую очередь, меня. Но, по большому счету, развели Украину, развели народ. И я думаю, что плоды этого развода мы еще будем пожинать», - подчеркнул В.Литвин.

Он отметил, что при таких обстоятельствах «прошу рассмотреть вопрос и принять решение о моей отставке». Эти его слова встретили аплодисментами присутствующие в ложе журналистов и помощников.

В.Литвин также обвинил своего первого заместителя Адама Мартынюка в том, что он его «подставил» в вопросе принятия языкового закона.

6 июля Верховная Рада Украины отказалась включить в повестку дня вопрос об отставке В.Литвина с должности председателя ВР.

В тот же день В.Литвин заявил, что не подпишет закон о принципах государственной языковой политики.

24 июля представитель Президента в Верховной Раде, народный депутат Юрий Мирошниченко заявил, что внеочередная сессия парламента может состояться 31 июля.

По его словам, внеочередная сессия должна состояться не в связи с политической ситуацией, а связана с необходимостью рассмотреть некоторые законы социально-экономического направления, проекты которых в данный момент готовит правительство. Ю.Мирошниченко не уточнил, о каких именно законопроектах идет речь.

25 июля заместитель председателя фракции «БЮТ-Батькивщина» Сергей Соболев заявил, что представителей парламентской оппозиции не ставят в известность, какие вопросы будут вынесены на внеочередную сессию Верховной Рады. По его мнению, внеочередную сессию собирают только для отставки председателя ВР Владимира Литвина и его заместителя Николая Томенко, а также для того, чтобы изменить закон о Регламенте ВР.

Он объяснил, что «по сегодняшнему Регламенту есть уникальная норма – надо, чтобы две трети депутатов пришли к избирательным урнам и бюллетенями лично проголосовали… Это норма, которая дает возможность избрать спикером того человека, который бы устраивал и большинство, и оппозицию».

Народный депутат уверен, что парламентское большинство решило эту норму «срочно поменять, надеясь, что они передавят ситуацию и им удастся избирать своего человека и дальше».