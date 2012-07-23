Кожемякин: суд по делу Тимошенко перенесли на 31 июля не случайно
11:32, 23 июля 2012Политика
5040 0
31 июля - день, когда должен состояться съезд "Батькивщины".
Кожемякин уверяет, что соратники будут защищать Тимошенко
Судебное заседание по делу экс-премьер-министра Юлии Тимошенко относительно деятельности ЕЭСУ перенесли на 31 июля не случайно.
Об этом заявил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Андрей Кожемякин, сообщили УНИАН в пресс-службе партии “Батькивщина”.
«Судья не случайно назначил проведение следующего заседания на 31 июля – день, когда должен состояться съезд «Батькивщины», - сказал он.
По словам А.Кожемякина, все это делается для того, чтобы помешать пребыванию народных депутатов на следующем судебном заседании, но это не повлияет на решение депутатов приехать и поддержать Ю.Тимошенко.
«Не дождутся. Юлия Тимошенко - наш лидер, и мы ее будем защищать», - сказал А.Кожемякин.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter