Кожемякин: суд по делу Тимошенко перенесли на 31 июля не случайно

Судебное заседание по делу экс-премьер-министра Юлии Тимошенко относительно деятельности ЕЭСУ перенесли на 31 июля не случайно.

Об этом заявил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Андрей Кожемякин, сообщили УНИАН в пресс-службе партии “Батькивщина”.

«Судья не случайно назначил проведение следующего заседания на 31 июля – день, когда должен состояться съезд «Батькивщины», - сказал он.

По словам А.Кожемякина, все это делается для того, чтобы помешать пребыванию народных депутатов на следующем судебном заседании, но это не повлияет на решение депутатов приехать и поддержать Ю.Тимошенко.

«Не дождутся. Юлия Тимошенко - наш лидер, и мы ее будем защищать», - сказал А.Кожемякин.