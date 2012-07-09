Харьковские медики недоумевают, почему немцы до сих пор не поставили Тимошенко на ноги

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление сегодня на пресс-конференции распространили семеро членов Харьковского медицинского общества.

Депутат Харьковского городского совета – главный врач городской клинической больницы №13 Алла Бобейко отметила, что харьковские медики установили диагноз Ю.Тимошенко, который подтвердили все международные специалисты.

Она отметила, что лечением Ю.Тимошенко занимаются немецкие специалисты, и харьковская медицинская общественность не имеет практически никаких сведений о лечении.

А.Бобейко допустила, что если на протяжении двух месяцев, которые Ю.Тимошенко находится в стационаре, не были достигнуты позитивные сдвиги, то или неправильно выполняются медицинские назначения, или вообще лечение было назначено неверно.

«Если лечение не дает результатов, то или неправильно назначено лечение, или неправильно выполняются назначения», - сказала она.

А.Бобейко подчеркнула, что харьковские врачи намерены предложить врачу-невропатологу клиники «Шарите» Лутцу Хармсу принять участие в диалоге с харьковскими медиками и обсудить возможность оказания местными специалистами помощи в лечении Ю.Тимошенко.

Главный специалист Минздрава Украины по психотерапии профессор Борис Михайлов отверг возможные обвинения в политической заангажированности. «Профессиональная тревога, поверьте нам. Мы просто не можем стоять в стороне», - сказал он.

В свою очередь, член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины профессор Ирина Гречанина отметила, что на сегодняшний день даже не выяснена причина заболевания Ю.Тимошенко, поэтому невозможна эффективная и точная терапия.

«Мы, представители харьковской медицинской общественности, хотим обратиться к немецким коллегам с требованием провести профессиональный диалог и получить ответ на вопрос, почему врачи частной клиники «Шарите» не могут вылечить одну пациентку. Возможно, коллеги используют технологии методики по приему лечения, которые не подходят госпоже Тимошенко? А, возможно, в их задачу не входит поставить пациентку на ноги?», - говорится в заявлении.

После пресс-конференции члены Харьковского медицинского общества отправились в ЦКБ «Укрзалізниці», где намерены встретиться с Л.Хармсом и предложить ему провести консультации по вопросам лечения экс-премьера.