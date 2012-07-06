Нардепы отказались рассматривать отставку Литвина

Верховная Рада Украины отказалась включить в повестку дня сегодня вопрос отставки Владимира Литвина с должности председателя ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, за включение данного вопроса в повестку дня не проголосовал ни один народный депутат из 287 зарегистрированных в сессионном зале.

Перед голосованием член фракции Народной партии Екатерина Ващук сказала, что ее политическая сила не поддерживает смену руководства парламента и отставку спикера В.Литвина.

По ее словам, парламент нынешнего созыва должен достойно завершить свою работу во главе с председателем ВР В.Литвиным.