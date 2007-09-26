Российские военные будут голосовать на украинских выборах

Руководитель севастопольского избирательного штаба блока «Наша Украина - Народная самооборона», заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Дмитрий БАЗИВ (в настоящее время находится в отпуске - УНИАН) требует проведения в ближайшее время правоохранителями расследования ситуации с «массовой выдачей в 90-е годы российским гражданам паспортов гражданина Украины». Об этом Д.БАЗИВ заявил на пресс-конференции в Севастополе.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «за последние 10-15 лет никто серьезно не занимался вопросом двойного гражданства в городе Севастополе, и на этих выборах мы особенно видим активизацию граждан, которые незаконно получили второй паспорт, украинский».

Руководитель штаба добавил, что «в первую очередь, речь идет о военнослужащих Российской Федерации”, и отметил, что “здесь должны быть бдительными члены участковых комиссий”. По словам Д.БАЗИВА, «естественно, отказать гражданину, который имеет украинский паспорт, они (члены участковых избирательных комиссий - УНИАН) не имеют права, и многие граждане, которые являются злостными нарушителями Конституции Украины и действующего украинского законодательства, пользуются этим - будучи военнослужащими Российской Федерации приходят на выборы, имея при себе паспорт украинского гражданина».

Поэтому, отметил руководителю штаба НУ-НС, “здесь оценку должны давать правоохранительные органы”. Он выразил убеждение, что “очень серьезное, комплексное расследование по этой проблеме будет проведено в ближайшее время”. “Здесь должна быть дана очень серьезная правовая оценка, в том числе и ответственным лицам, за то, что в нарушение действующего законодательства такие факты были не единичными, а имели массовый характер», - отметил Д.БАЗИВ.

Также он отметил, что «качество избирательных списков в Севастополе является проблемой, которая от выборов до выборов в городе не проходит». По мнению Д.БАЗИВА, здесь есть «причины, которые носят субъективный характер, поскольку в районные рабочие группы, занимающиеся составлением списков избирателей, информация традиционно поступает не точная, не полная и на русском языке. Кроме того, часто - не на электронных, а на бумажных носителях».