Янукович прокололся на американской девочке (фото)

Богатая на сюрпризы (для кого-то приятные, для кого-то не очень) нынешняя предвыборная кампания продолжает радовать своими находками и курьезами.

Находясь в Одессе на митинге Виктора Януковича, корреспондент “Украинской правды” получил в агитационной палатке Партии регионов подарок – карманный календарик на 2008 год.

"Партия регионов. Стабильность и благополучное! Сделай свой выбор!" – призывали регионалы.

Как известно, штаб Партии регионов решил минимизировать присутствие лица Януковича в рекламе, поэтому вместо него на календаре было вмещено изображение веселой девочки с желтым зонтиком.

Одета она была в синий дождевик, что должно было символизировать государственные цвета Украины.

Оказалось, что эта девочка является одним из главных образов кампании Януковича. Она присутствует на многих агитационных продуктах Партии регионов. Так, уже несколько недель она улыбается с рекламы Януковича, размещенной в печатной прессе.

Однако каким же было удивление журналистов, когда они нашли изображение этой же девочки... в американском банке фотографий "Corbis".

Как оказалось, политтехнологи Януковича не выдумали ничего лучшего, чем заменить лицо своего лидера фотографией Моники или Саманты – неустановленной американской девочки, которая и должна была символизировать счастье, которое принесет в каждую семью Партия регионов.

В банке фотографий "Corbis" предлагают еще одно изображение этой девочки – правда, Партия регионов не стала помещать его в своей рекламе.

Там маленькая американская героиня украинской политической рекламы изображена вместе со своими подругами – чернокожими одногодками.

Остается непонятным, что помешало штабу Януковича провести фотосессию среди украинских детей, если им хотелось использовать этот образ в рекламе.