СМИ: Янукович назначил гендиректором Укроборонпрома человека Ахметова

Президент Украины Виктор Янукович назначил Сергея Громова генеральным директором государственного концерна «Укроборонпром».

Текст соответствующего указа от 26 июня размещен на официальном сайте главы государства. Другим указом В.Янукович освободил от должности гендиректора «Укроборонпрома» Дмитрия Перегудова. В свою очередь "Комментарии" сообщают, что Громов - менеджер компании народного депутата от Партии регионов, владельца СКМ Рината Ахметова "Метинвест холдинг".

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