Партия регионов заявлет, что в ”оранжевых” областях готовятся фальсификации

Партия регионов заявляет, что в некоторых регионах областные государственные администрации искажают данные об избирателях с целью фальсификации результатов голосования.

Об этом идет речь в комментарии пресс-службы Партии регионов, переданном УНИАН.

Министерством внутренних дел обнародована полученная из Госпогранслужбы информация о гражданах Украины, которые выехали за ее пределы. Согласно с этой информацией, после соответствующей проверки установлено, что общее количество записей с номерами паспортных документов граждан, которые выехали за пределы Украины и не вернулись, по состоянию на 19 августа составляет 3 млн. 323 тыс. граждан, отмечается в комментарии.

Также Партия регионов констатирует, что на сегодняшний день в распоряжении МВД, Генеральной прокуратуры Украины и Центральной избирательной комиссии есть поименные данные о лицах, не вернувшихся в Украину. В соответствии с этими данными, наибольшее количество граждан, которые выехали за пределы Украины, наблюдается во Львовской области – 524 тыс. 473 человека, Закарпатской области – 255 тыс. 085 человек, Ивано-Франковской области – 202 тыс. 343 человека, Тернопольской области – 175 тыс. 650 человек.

В то же время, по данным председателя Львовской областной государственной администрации, в результате проведения работы по уточнению списка избирателей по состоянию на 16 августа внесены изменения по более чем 400 тысячам избирателей, что увеличило количество избирателей в области почти на 20% общего количества, сказано в комментарии. Это происходит при том, что, как отмечено выше, по данным МВД, по состоянию на 19 августа свыше 524 тыс. жителей Львовской области, имеющих право голоса на выборах, выехали за границу. Учитывая то, что последний раз списки избирателей уточнялись осенью 2005 года, трудно внятно объяснить, с чем связаны такие огромные демографические изменения, считают в Партии регионов.

Похожая ситуация наблюдается и в Сумской области, в которой традиционно поддерживают «помаранчевых» политиков. По данным председателя Сумской облгосадминистрации, по состоянию на 16 августа в рабочие группы учета избирателей поступили сведения о 317, 5 тыс. человек, в частности о 13 тыс. 986 чел., которым после выборов 2006 года исполнилось 18 лет. В то же время в государственный реестр физических лиц - налогоплательщиков - были внесены 138 тыс. 062 человека. То есть количество избирателей только этой возрастной категории увеличилось на более чем 120 тыс. человек. В то же время, по данным МВД, количество совершеннолетних жителей Сумской области, которые по состоянию на 19 августа выехали за пределы Украины и не вернулись в Украину, составляет 59 тыс. 851 человек, отмечает Партия регионов.

Учитывая то, что большинство руководителей облгосадминистраций прямо или опосредовано задействованы в избирательной кампании пропрезидентской политической силы, аналогичный ход событий с «уточнением» списков избирателей, очевидно, происходит и в других, традиционно «помаранчевых» областях, убеждены в Партии регионов.

Следовательно, по мнению “регионалов”, данные некоторых областных государственных администраций о ходе работы групп учета избирателей над списками избирателей вызывают немалые сомнения в достоверности результатов такой работы.

«Отмеченные разногласия в списках избирателей между показателями, предоставленными председателями облгосадминистраций и показателями, предоставленными МВД и Госпогранслужбой могут свидетельствовать об умышленном искажении местными органами власти статистических данных с целью противоправного получения значительного количества излишних избирательных бюллетеней и дальнейшего их преступного использования во время волеизъявления граждан», - убеждены в Партии регионов.