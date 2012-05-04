Богатырева рассказала о своей поездке на служебном авто в бутик Louis Vuitton

Об этом она рассказала в интервью журналу «Корреспондент»

Решив охарактеризовать свой стиль жизни, Раиса Богатырева заявила, что у нее «вся жизнь-работа».

«Я работаю по 20 часов, это все видят. Мои подчиненные только пришли на работу, а я уже там. Они давно ушли, а я еще около полуночи звоню и уточняю рабочие моменты. У меня все субботы рабочие», - сказала Богатырева.

В ответ на реплику, что при этом она современная женщина и любительница дорогих модных брендов, Louis Vuitton и Chanel, Богатырева ответила, что естественно интересуется тенденциями и не считает это зазорным.

«Если вы намекаете на мое посещение магазина Louis Vuitton, которое заснял депутат Олег Ляшко, то я жалею, что он не зашел в магазин. Тогда он увидел бы, что мы ничего не покупали», - добавила она.

«Мы возвращались из командировки - рассматривали возможность открытия перинатального центра в одном из старейших учреждений страны, клинике Грищенко в Харькове. Так вот, мы ехали домой. Машина была служебная, потому что меня забирали из аэропорта. Я недалеко там живу, вот я и говорю, что надо заехать в магазин, поскольку меня попросили передать деньги за подарок, который там брали. Мне об этой ситуации сказали все», - рассказала Богатырева.

Она также отметила что имела разговор с Януковичем по этому поводу.

«Я общалась с ним(Януковичем) относительно ситуации в целом, а потом он говорит мне: “Ты читала, что написали?”. Я пояснила ему, что и как», - рассказала Богатырева.

Как известно поездки на служебном авто в частных целях запрещены законодательством Украины.

Испоьзование служебного авто в личных целях в других странах часто приводило к отставкам чиновников.