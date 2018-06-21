Обуховское кидалово, или Как выиграть выборы с помощью синих свитеров

Выборы мэра Обухова, вокруг которых было поднято столько шума, зафиксировали два важных факта, которые, к сожалению, остались вне поля зрения политиков и общественности.

Первым фактом является то, что в течение десяти лет, прошедших после печально известных мукачевских выборов, нынешняя власть времени не теряла зря и усовершенствовала механизм фальсификации до филигранности.

Вторым фактом является то, что через десять лет после мукачевских выборов нынешняя оппозиция не только не готова бороться с усовершенствованными формами фальсификации, но и сама не осознавая этого, льет воду на мельницу "победителей". В частности, проплачиваются экзит-полы, которые в новых условиях превратились в средство "освящения" фальсификаций.

Основными методами фальсификаций, которые применяла власть в "дооранжевые времена", было вбрасывание пачек бюллетеней за "нужного" кандидата на участки и подмена протоколов при их перевозке от участковой в окружную избирательную комиссию. В "экстренных" же случаях, как это произошло в Мукачево в 2002 году, переписывание протоколов дополнялось уничтожением бюллетеней.

В эпоху позднего кучмизма эти грубые методы начали заменять на более «интеллигентные» - с помощью сотен фальшивых открепительных талонов, которыми были набиты карманы "избирателей", которых возили от участка к участку в день голосования.

Не скажу, что нынешняя власть совсем отказалась от таких методов, но в 2010-2012 годах она взяла на вооружение совсем другие избирательные технологии. Они построены прежде всего на выявлении двух категорий избирателей: 1) тех, кто гарантированно не пойдет на выборы и 2) тех, которые пойдут, но проголосуют за того, кто заплатит.

Как известно, от выборов к выборам процент тех, кто не ходит голосовать, колеблется от 30 до 50 процентов. Это позволяет с высокой вероятностью предположить, что не менее 30 процентов избирателей, которые никогда не ходили на выборы, не пойдут и на этот раз. Для власти получить эти списки из архивов - дело техники. Таким же делом техники является выдать эти бюллетени определенным людям, которые их заполнят за "нужного" кандидата и вбросят в избирательную урну. Не пачку, как во времена Кучмы, а "интеллигентно", по одному! На всех местных выборах на Киевщине в течение 2010-2012 годов это делалось так: к участку подъезжает легковушка с пассажирами, члены которого заходит в помещение для голосования, чтобы получить бюллетени и проголосовать. Члены комиссии от власти (а других, по действующему избирательному закону, просто не было практически ни в одной комиссии!) формально проверяют паспорт и выдают бюллетень того избирателя, который, по их данным, точно не будет на голосовании. Никто, кроме членов комиссии, не может проверить, проживает ли человек, которому выдали бюллетень, на этом избирательном участке. Если на выходе с участка такого "избирателя" интервьюер экзит-пола спросит, за кого тот голосовал, он честно скажет, что за властного кандидата и с чувством выполненного долга сядет в автомобиль и поедет на другой участок.

Какие затраты на "метод"?

В случае, когда членами избирательной комиссии являются только представители правящей партии, "метод" не требует никаких дополнительных усилий, кроме "правильного" расчета количества экипажей, необходимых для победы кандидата от власти. Если же в избирательную комиссию все же попадут какие-то "ненадежные" люди, штабу властного кандидата приходится применять определенный способ распознавания "нужным избирателем" "нужного члена комиссии". В Обухове для этого, например, использовались синие свитера, но существуют и менее заметные способы, как это сделать.

Понятно, что для победы любого кандидата на выборах 30 процентов голосов обычно более чем достаточно. Если же у властного кандидата есть еще кое-какой собственный рейтинг, то использовать бюллетени всех избирателей, которые не ходят на выборы, нет необходимости.

Если при этом оппозиция вместо выявления и нейтрализации этих экипажей считает, что бороться с фальсификациями можно с помощью экзит-полов, это серьезная ошибка. Потому что лучшего подарка для власти и ожидать не надо - нанятые за деньги оппозиции экзит-полы "освятят" фальсификации, "доказав" всему миру, что в "честной" борьбе победил провластный кандидат!

Кстати, этот метод не появился на пустом месте. Все помнят, как в «дооранжевые» времена от участка к участку ездили автобусы с "организованными избирателями" с фальшивыми открепительными талонами. Петр Мельник, который "прославился" в Обухове насилием над Ириной Геращенко (см., напр.), на выборах в Верховную Раду Украины в 2002 году сумел "организовать" более шести тысяч избирателей с настоящими открепительными талонами (например , под угрозой создания проблем для студентов Налоговой академии он заставил приехать на выборы в Ирпенско-Киево-Святошинский округ родителей студентов академии. Правда, тогда это ему не помогло). В эпоху Кучмы такие экипажи "голосующих" ездили от участка к участку большими автобусами. Поэтому эффективным средством остановки этих вояжей оказалось обычное шило, на которое "случайно" наезжал такой автобус (на личном счету автора с десяток автобусов, которые не смогли продолжить свой маршрут, а вообще возглавляемый мной на президентских выборах в 2004 году областной штаб остановил сотни таких автобусов!).

Выборы в Обухове показали, что оппозиция не только не ищет способов, как остановить экипажи фальсификаторов, но и не подозревает, что такая фальсификация происходит.

На втором месте по количеству фальсифицированных голосов, которые "честно" подтверждается экзит-полом, являются голоса избирателей, голосующих за деньги. Аналогично, выйдя из участка, такой избиратель никогда не откажется от подтверждения интервьюеру своего «волеизъявления». Особенно, если тот, кто платит, еще и предупредит, что не надо избегать интервью. По социологии, количество избирателей, готовых проголосовать за деньги, достигает 20%. Купить базу данных тех избирателей, которые на предыдущих выборах уже голосовали за деньги, для штаба, который собирается этим заниматься, - также дело техники. Найти новых «продавцов голосов» путем обхода квартир под предлогом соцопроса или агитации для опытных штабистов тоже не проблема.

Итак, день голосования в Обухове начинался с того, что штаб кандидата от власти точно знал

1) сколько настоящих голосов их кандидат получит согласно соцопросам;

2) сколько голосов они докупили;

3) сколько бюллетеней тех избирателей, которые "принципиально" не ходят на выборы, надо бросить "синесвитерщикам" для уверенной "победы".

Несомненно, среди экипажей, которые "ковали победу" властного кандидата были и экипажи преподавателей и студентов Ирпенской налоговой академии, которую вопреки закону продолжает возглавлять народный депутат Петр Мельник.

Если бы "парламентская оппозиция" хоть приблизительно ориентировалась в ситуации, то приехала бы утром и попыталась нейтрализовать хотя бы часть экипажей фальсификаторов. Они этого не сделали. Поэтому их поражение было запрограммировано. Так что какой "выбор" и от кого можно было "спасти" после закрытия участков, если нужный "выбор" уже был сделан ...

Ирония судьбы в том, что Петру Мельнику, который пользуется заслуженным уважением власти как ловкий фальсификатор (см., в частности), даже не было необходимости "по-джентльменски" вытеснять за пределы избиркома Ирину Геращенко, поскольку это ничего не меняло. Единственное, чем это можно было объяснить, разве что невероятным желанием поскорее отпраздновать "победу".

Евгений Жовтяк