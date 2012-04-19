Власенко заявляет, что в зале суда установили топчан для Тимошенко
12:01, 19 апреля 2012Политика
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В зале судебных заседаний, где проходит рассмотрение дела в отношении экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко относительно деятельности корпорации ЕЭСУ, установили топчан для экс-премьера.
Сергей Власенко снял место для обвиняемых
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге во время перерыва в заседании Киевского райсуда Харькова сообщил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко.
«Мы сняли место для обвиняемых – там стоит топчан, широкий лежащий топчан, и там стоит деревянная скамья со спинкой. То есть, они готовят притянуть Тимошенко в суд и положить ее лежа», - сказал С.Власенко.
Он отметил, что общей практикой не предусмотрено наличие топчана в местах, отведенных для обвиняемых в зале суда.
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