Депутаты за полдня осилили 114 статей проекта УПК

Как передает корреспондент УНИАН, парламент рассматривает данный проект кодекса уже третий день подряд.

Одной из статей, которую депутаты уже рассмотрели, предусматривается, что суд имеет право признать допустимым доказательством показания с чужих слов, независимо от возможности допросить лицо, которое предоставило первичные объяснения, в исключительных случаях, если такие показания являются допустимым доказательством согласно другим правилам допустимости доказательств.

При принятии этого решения суд обязан учитывать:

1) значение объяснений и показаний, в случае их правдивости, для выяснения определенного обстоятельства и их важность для понимания других сведений;

2) другие доказательства относительно вопросов, предусмотренных пунктом 1 этой части, которые предоставлялись или могут быть предоставлены;

3) обстоятельства предоставления первичных объяснений, которые вызывают доверие относительно их достоверности;

4) убедительность сведений относительно факта предоставления первичных объяснений;

5) сложность опровержения объяснений, показаний с чужих слов для стороны, против которой они направлены;

6) соотношение показаний с чужих слов с интересами лица, которое предоставило эти показания;

7) возможность допроса лица, которое предоставило первичные объяснения, или причины невозможности такого допроса.

Кроме того, предусмотрено, что суд имеет право счесть невозможным допрос лица, если оно: отсутствует во время судебного заседания в результате смерти или из-за тяжелой физической или психической болезни; отказывается давать показания в судебном заседании, не подчиняясь требованию суда дать показания; не прибывает по вызову в суд, а его местонахождение не было установлено путем проведения необходимых мероприятий розыска; находится за рубежом и отказывается давать показания.

Также кодексом предлагается установить, что суд может признать доказательствами показания с чужих слов, если стороны соглашаются признать их доказательствами. Суд имеет право признать допустимым доказательством показания с чужих слов, если подозреваемый, обвиняемый создал или способствовал созданию обстоятельств, при которых лицо не может быть допрошено. Показание с чужих слов не может быть допустимым доказательством факта или обстоятельств, в доказательство которых они предоставлены, если показание не подтверждается другими доказательствами, признанными допустимыми согласно правилам, отличающимися от положений части второй этой статьи.

В любом случае не могут быть признаны допустимым доказательством показания с чужих слов, если они предоставляются следователем, прокурором, сотрудником оперативного подразделения или другим лицом относительно объяснений лиц, предоставленных следователю, прокурору или сотруднику оперативного подразделения во время осуществления ими уголовного производства.