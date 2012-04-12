Депутаты за полдня осилили 114 статей проекта УПК

15:31, 12 апреля 2012
Политика
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Во время утреннего пленарного заседания Верховная Рада Украины успела рассмотреть 114 статей Уголовного процессуального кодекса из 614, содержащихся в документе.

Депутаты

Как передает корреспондент УНИАН, парламент рассматривает данный проект кодекса уже третий день подряд.

Одной из статей, которую депутаты уже рассмотрели, предусматривается, что суд имеет право признать допустимым доказательством показания с чужих слов, независимо от возможности допросить лицо, которое предоставило первичные объяснения, в исключительных случаях, если такие показания являются допустимым доказательством согласно другим правилам допустимости доказательств.

При принятии этого решения суд обязан учитывать:

1) значение объяснений и показаний, в случае их правдивости, для выяснения определенного обстоятельства и их важность для понимания других сведений;

2) другие доказательства относительно вопросов, предусмотренных пунктом 1 этой части, которые предоставлялись или могут быть предоставлены;

3) обстоятельства предоставления первичных объяснений, которые вызывают доверие относительно их достоверности;

4) убедительность сведений относительно факта предоставления первичных объяснений;

5) сложность опровержения объяснений, показаний с чужих слов для стороны, против которой они направлены;

6) соотношение показаний с чужих слов с интересами лица, которое предоставило эти показания;

7) возможность допроса лица, которое предоставило первичные объяснения, или причины невозможности такого допроса.

Кроме того, предусмотрено, что суд имеет право счесть невозможным допрос лица, если оно: отсутствует во время судебного заседания в результате смерти или из-за тяжелой физической или психической болезни; отказывается давать показания в судебном заседании, не подчиняясь требованию суда дать показания; не прибывает по вызову в суд, а его местонахождение не было установлено путем проведения необходимых мероприятий розыска; находится за рубежом и отказывается давать показания.

Также кодексом предлагается установить, что суд может признать доказательствами показания с чужих слов, если стороны соглашаются признать их доказательствами. Суд имеет право признать допустимым доказательством показания с чужих слов, если подозреваемый, обвиняемый создал или способствовал созданию обстоятельств, при которых лицо не может быть допрошено. Показание с чужих слов не может быть допустимым доказательством факта или обстоятельств, в доказательство которых они предоставлены, если показание не подтверждается другими доказательствами, признанными допустимыми согласно правилам, отличающимися от положений части второй этой статьи.

В любом случае не могут быть признаны допустимым доказательством показания с чужих слов, если они предоставляются следователем, прокурором, сотрудником оперативного подразделения или другим лицом относительно объяснений лиц, предоставленных следователю, прокурору или сотруднику оперативного подразделения во время осуществления ими уголовного производства.

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