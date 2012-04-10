Суд отменил приказ Кулиняка об увольнении гендиректора Софии Киевской

Киевской окружной административный суд отменил приказ министра культуры Михаила Кулиняка об увольнении Нели Куковальской с должности генерального директора Национального заповедника "София Киевская", восстановив ее в должности.

Как пишет газета «КоммерсантЪ-Украина», об этом вчера изданию сообщила сама Н.Куковальская. "Суд рассмотрел все обвинения, которые были предъявлены мне Министерством культуры, и счел их безосновательными", – сказала она.

Газета напоминает, что Н.Куковальская была уволена с должности гендиректора заповедника "София Киевская" 24 января. 1 марта наблюдательный совет заповедника объяснил, что это решение было принято по причине нецелевого расходования 1,6 млн грн, выделенных на археологические раскопки на территории заповедника, а также вскрытия саркофага Ярослава Мудрого и реставрации мозаик Михайловского монастыря без согласования с Министерством культуры.

По словам Н.Куковальской, она намерена вернуться к работе после завершения курса лечения. "Сейчас я болею, но надеюсь, что в скором времени я начну работать на прежней должности", – сообщила Н.Куковальская.

Вчера министр культуры М.Кулиняк заявил, что ему ничего не известно о решении Киевского окружного админсуда. "Никаких документов о восстановлении госпожи Куковальской в должности гендиректора "Софии Киевской" министерство еще не получало", - сказал он.

Издание напоминает, что кроме Н.Куковальской 20 января М.Кулиняк уволил директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Марину Громову, 25 января была уволена генеральный директор Национального музея Тараса Шевченко Наталья Клименко, а 27 января снят с должности директор музея народной архитектуры и быта "Пирогово" Павел Федак. Также 5 апреля М.Кулиняк подписал распоряжение об увольнении генерального директора Национального художественного музея Анатолия Мельника.

А.Мельник уже сообщил о намерении оспаривать свое увольнение в судебном порядке.

Этому примеру намерены последовать и некоторые другие уволенные директора музеев. Так, бывший гендиректор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" М.Громова вчера сообщила "Коммерсанту", что собирается обратиться в суд. "У меня нет иного выхода, кроме как подавать в суд. Когда меня увольняли, то министр культуры пообещал мне, что без работы я не останусь, мол, мы ценим специалистов, но теперь я вижу, что это были просто слова. Вероятно, после Пасхи я все же подам иск", – сказала М.Громова.