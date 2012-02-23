Дочь Тимошенко просит помощи в ОБСЕ - не только ради матери

Дочь экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Евгения призывает Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе провести расследование фактов злоупотреблений правовой системой нынешней украинской властью.

"ОБСЕ может использовать свои полномочия в проведении расследований, чтобы изучить ситуацию с правами человека в Украине и то, как постоянно происходят злоупотребления правовой системой нашего государства для исполнения желаний ЯНУКОВИЧА", - сказала сегодня Е.ТИМОШЕНКО во время заседания Комитета по вопросам демократии, прав человека и гуманитарных вопросов Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

Е.ТИМОШЕНКО считает, что мировая общественность должна продемонстрировать солидарность с теми, кто защищает демократические ценности в Украине. "Еще не поздно для моей мамы, еще не поздно для Украины, но темнота сгущается. Поэтому мы призываем вас продемонстрировать решительность и солидарность в отношении Украины ради нашего общего демократического будущего и свободы в Европе", - подчеркнула она.

"Мы можем и будем защищать наши права и свободы. И я думаю, что есть практические шаги, чтобы помочь нам, и вы можете применить их не только ради моей матери, но ради всей Украины, которая смотрит на вас с надеждой", - заявила Е.ТИМОШЕНКО.

Она проинформировала участников слушаний о политической ситуации в Украине, преследовании оппозиции и о состоянии здоровья и условиях содержания Ю.ТИМОШЕНКО в колонии.

"Моя мать боролась с коррупцией и отстаивала демократию. За это режим бросил ее в тюрьму, разрушает ее семью, но им не остановить ее борьбу", - заявила Е.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, в колонии нарушаются элементарные права ее матери, в частности, несмотря на сильную боль в спине, ей не оказывается надлежащая медицинская помощь, ее часами допрашивают, в камере ведется круглосуточное видеонаблюдение.

"Тюремщики говорят, что все ее права обеспечиваются, но почему тогда ей даже не дали возможность использовать право на звонок. Почему она не смогла поздравить меня с днем рождения?", - заявила дочь Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, опасения, что ее маму могут убить в тюрьме, возрастают с каждым днем.

Члены ПА ОБСЕ выразили обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг Ю.ТИМОШЕНКО и других политзаключенных в Украине и отметили, что эти дела являются политически мотивированными. По мнению подавляющего большинства выступавших, Ю.ТИМОШЕНКО подвергается пыткам в тюрьме.

Кроме того, в контексте будущих парламентских выборов в Украине речь шла о том, что лидеры оппозиции должны иметь право на полноценное участие в политической жизни страны и принять участие в выборах.

"Цель режима ЯНУКОВИЧА: всеми методами избавиться оппозиции накануне выборов, держа ее лидеров в тюрьме. Моя мать и другие политические узники должны быть освобождены. Они должны иметь право принять участие в парламентских выборах", - подчеркнула Е.ТИМОШЕНКО, призвав ОБСЕ прислать самую большую миссию наблюдателей, чтобы наблюдать за избирательным процессом.

Как известно, 22-23 февраля Е.ТИМОШЕНКО и заместитель председателя партии "Батькивщина" Григорий НЕМЫРЯ находятся с визитом в Вене для участия в заседании комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ.