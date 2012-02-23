Литвин оставил без зарплаты «бессовестных» депутатов

Верховная Рада Украины отказалась досрочно прекратить полномочия трех народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, ВР отказалась прекратить полномочия депутата Владислава КАСЬКИВА (фракция НУ-НС), который является председателем Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины. За прекращение полномочий В.КАСЬКИВА проголосовали только 195 народных депутатов из 420, зарегистрированных в сессионном зале.

Кроме того, только 183 народных депутата из 418, зарегистрированных в сессионном зале дали согласие на прекращение полномочий депутата от Партии регионов Александра ПЕКЛУШЕНКО в связи с его назначением председателем Запорожской облгосадминистрации.

Кроме того, парламент не согласился прекратить полномочия депутата Алексея ЛЕЛЮКА (фракция Партии регионов), который был назначен председателем Государственного агентства резерва Украины. За прекращение его полномочий проголосовали 196 народных депутатов из 420, зарегистрированных в сессионном зале.

При этом председатель ВР Владимир ЛИТВИН уточнил, что А.ЛЕЛЮК лично подал заявление о прекращении его полномочий.

Негативные результаты голосования возмутили председателя ВР. Он отметил, что сегодня поручил руководителю аппарата Верховной Рады освободить помощников депутатов-совместителей и прекратить таким депутатам выплату зарплат, «если у них нет совести».

В.ЛИТВИН заверил, что и завтра будет ставить на голосование вопроса о прекращении депутатских полномочий совместителей.