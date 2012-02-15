Батькивщина возмущена: сайт закрыли из-за обиды «какого-то инспектора»

Закрытие сайта «Дорожный контроль» - опасный прецедент, благодаря которому власть сможет прекращать работу любого Интернет-ресурса.

Об этом говорится в заявлении партии «Батькивщина», сообщает официальный сайт партии.

Там возмущены действиями инспектора ГАИ, который подал иск о закрытии Интернет-страницы, и решением суда, который этот иск удовлетворил, и считают это проявлением давления на медиа и нарушением демократических стандартов.

«Руками двух наиболее коррумпированных институтов – ГАИ и судов – власть отрабатывает механизм уничтожения «неугодных». Из-за обидных для какого-то инспектора комментариев под материалом суд именем Украины позволяет себе закрыть целый сайт. Это решение открывает опасный путь: так, например, оскорбленная комментариями Инна Богословская может в обеспечение своего иска попросить закрыть «Украинскую правду», - констатировали в «Батькивщине».

По мнению партийцев, закрытие сайта «Дорожный контроль» и события с ресурсом EX.ua, какие произошли накануне – это звенья одной цепи.

«Пользуясь отсутствием четкого законодательства относительно деятельности Интернет-ресурсов и понимая, что Интернет в настоящее время является наиболее независимым средством формирования общественного мнения, власть решила действовать силой. Что это, как ни демонстрация вседозволенности по отношению к Интернет-сфере», - заявили в «Батькивщине».

В партии Тимошенко пообещали отработать действенный юридический механизм защиты Интернет-ресурсов от подобных атак власти.