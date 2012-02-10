Во вторник, 14 февраля, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «К чему приведёт торговая война Украины с Россией?».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

В чем истинная причина отказа России от ряда украинской продукции?

Какой должна быть ответная реакция Украины?

Сможет ли Россия заменить Украине МВФ?

Чем закончится торговая война? Возможен ли компромисс?

Участники круглого стола:

Анатолий КИНАХ – экс-премьер-министр Украины, президент УСПП.

Вадим НОВИНСКИЙ – президент группы компаний «Смарт-холдинг».

Владимир ОГРЫЗКО – экс-министр иностранных дел Украины.

Алексей УРИН – советник, руководитель группы экономической политики Посольства РФ в Украине.

Николай КАТЕРИНЧУК – народный депутат Украины, председатель Европейской партии Украины.

Геннадий НОВИКОВ – председатель Аграрного союза Украины.

Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ – директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии.

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