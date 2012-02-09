СБУ: содержать Тимошенко под стражей в рамках дела ЕЭСУ нет необходимости

Начальник Главного следственного управления СБУ Иван ДЕРЕВЯНКО заявляет об отсутствии необходимости продолжения содержания экс-премьер-министра Украины ТИМОШЕНКО под стражей в рамках уголовного дела по деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.ДЕРЕВЯНКО заявил сегодня на брифинге в связи с завершением двухмесячного срока содержания Ю.ТИМОШЕНКО под стражей в соответствии с решением Шевченковского районного суда Киева, принятого в декабре 2011 года.

«С учетом того, что на сегодняшний день Ю.ТИМОШЕНКО отбывает наказание и находится в статусе осужденной, отпали все требования статьи 365, 148 УПК Украины о необходимости продления ей меры пресечения в виде содержания под стражей», - сказал И.ДЕРЕВЯНКО.

По его словам, Ю.ТИМОШЕНКО в данное время уже не является лицом, в соответствии с которым проводится досудебное или судебное следствие. «В связи с этим следственные органы безопасности с ходатайством о продлении сроков содержания под стражей не обращались, что полностью отвечает требованиям Уголовного процессуального кодекса», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева 11 октября 2011 года осудил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Вместе с тем СБУ расследовала еще одно уголовное дело в отношении Ю.ТИМОШЕНКО – относительно деятельности ЕЭСУ. По этому делу 8 декабря 2011 года Шевченковский районный суд Киева удовлетворил представление следователя СБУ об избрании Ю.ТИМОШЕНКО, уже арестованной тогда по "газовому делу", меры пресечения в виде содержания под стражей.

30 декабря Ю.ТИМОШЕНКО этапировали из Киевского СИЗО в Качановскую женскую колонию №54 в Харькове.