Цушко просит коллег ”закрыть рот” и ”не фигурировать перед камерами”

Министр внутренних дел, кандидат в депутаты от СПУ Василий ЦУШКО с 25 августа идет в предвыборный отпуск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, отвечая сегодня на вопросы журналистов после церемонии почтения памяти милиционеров, погибший при исполнении служебных обязанностей.

По словам В.ЦУШКО, отпуск будет длиться до окончания выборов, после которых он вновь намерен вернуться на роботу.

Кроме того, В.ЦУШКО призвал своих коллег-министров «не заниматься чепухой», и если они баллотируются в депутаты – соблюдать закон.

«Не надо опять дурить народ. Одно говорят с трибуны, с телевидения, другое делают на самом деле. Уходите, ребята, в отпуск и агитируйте народ. Если нет, тогда закройте рот, и не фигурируйте, перед телекамерами в том числе. А то опять дурим, а потом боремся за справедливость. Почему-то самые большие борцы за справедливость пытаются обдурить народ», - сказал В.ЦУШКО.