Королевская обжалует закон, который расширяет права чиновников

Нынешняя власть окончательно лишила общественность реального механизма участия в формировании тарифной политики на услуги ЖКХ, а также доступу к информации о состоянии дел в этой сфере.

Об этом заявила лидер Украинской социал-демократической партии, народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батьківщина») Наталья КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя итоги сегодняшнего заседания Кабинета министров по вопросу жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), сообщили УНИАН в пресс-службе УСДП.

«Сегодня Кабинет министров провел «показательное выступление» по проблеме тарифов на услуги ЖКП. Звучали традиционные угрозы наказать виновных, которыми в этот раз стали органы местного самоуправления. При этом замалчивается, что практически по инициативе Кабмина чиновники получили карт-бланш на бесконтрольное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Власть опять пытается обмануть народ», – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она напомнила, что в январе вступил в силу закон, которым акты, устанавливающие тарифы на жилищно-коммунальные услуги, выведены из-под действия закона о регуляторной политике. «Под «маской» упрощения процедуры установления тарифов прячется совсем несовместимая с интересами простых граждан цель. Принятый закон, в частности: снижает прозрачность формирования тарифов на услуги ЖКХ, позволяет не проводить общественное и экспертное обсуждение предложений чиновников относительно них, а также сокращает с 30 до 10 дней срок сообщения граждан о повышении тарифов», - подчеркнула народный депутат.

В итоге, отметила она, «мы имеем очередное расширение прав чиновников и лишение прав простых граждан не только выразить свое мнение, но и знать правду».

«Нам в который раз пытаются сказать, что источником власти в стране является не народ, а чиновник-вор. По своей циничности спецоперацию власти по внедрению данного закона можно сравнить разве что с отменой льгот и социальных выплат в бюджете на 2012 год», - отметила лидер УСДП.

Также Н.КОРОЛЕВСКАЯ заявила, что будет инициировать представление в Конституционный Суд Украины с требованием признать неконституционными положения данного закона, поскольку они сузили права и свободы граждан.

«Убеждена, что наша общая задача, задача всего общества - не позволить, чтобы положения данного закона заработали на практике. Я призываю всех, кому станет известно о планах органов власти «втихаря» повысить тарифы на услуги ЖКХ – не молчать об этом. Нашим ответом должен стать широкий общественный протест. Протест против произвола чиновников и навязывания нам модели общества бесправия и подчинения», - подытожила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщалось, Законом «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно процедуры установления тарифов на жилищно-коммунальные услуги» (№4231-VI) расширен перечень регуляторной деятельности, на которую не распространяется действие Закона Украины «О принципах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности». В частности, из-под действия закона выведены «акты, которыми устанавливаются цены/тарифы на жилищно-коммунальные услуги».

В конце 2011 года парламентский Комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, возглавляемый Н.КОРОЛЕВСКОЙ, рассматривал законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно процедуры установления тарифов на жилищно-коммунальные услуги» и рекомендовал Верховной Раде его отклонить. Кроме того, Н.КОРОЛЕВСКОЙ был внесен законопроект о введении моратория на повышение тарифов на услуги ЖКХ, однако он не был поддержан парламентом.