Немыря: Дожили, глава МИД пиарит европейскость украинских тюрем

Первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Григорий НЕМЫРЯ считает, что министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО не имеет права рассказывать в Совете Европы о законности приговора экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал украинским журналистам в Страсбурге после встречи с президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы Жан-Клодом МИНЬОНОМ.

«У него очевидный конфликт интересов, поскольку он был свидетелем на стороне обвинения», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Он также выразил удивление в связи с рассказами министра о якобы европейском качестве колонии, в котором находится Ю.ТИМОШЕНКО.

«Дожили, министр иностранных дел Украины приезжает рекламировать европейскость украинских тюрем», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Как сообщал УНИАН, Г.НЕМЫРЯ и дочка Ю.ТИМОШЕНКО Евгения 24-25 января провели ряд встреч с руководителями Совета Европы и группами ПАСЕ.