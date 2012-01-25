У Азарова назревает ссора из-за вопроса, который час

Кабинет министров отложил рассмотрение законопроекта «О порядке вычисления времени на территории Украины», который был внесен сегодня в повестку дня заседания правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА.

«Еще будут совещания проводить у АЗАРОВА, но господин КОЛЕСНИКОВ (вице-премьер-министр Борис КОЛЕСНИКОВ – УНИАН) говорит, что мы должны перенести Украину в 3-й часовой пояс, чтобы россиянам было удобно к нам ездить», - отметил В.БАЛОГА.

Он отметил, что законопроектом, предложенным на рассмотрение правительства, предлагается «ничего не менять, оставить, как есть». В.БАЛОГА объяснил, что законопроектом предлагается оставить на территории Украины второй часовой пояс, в котором она находится сейчас, и отменить переход на зимнее и летнее время.

По словам В.БАЛОГИ, Б.КОЛЕСНИКОВ считает, что в Украине должен быть третий часовой пояс.

Что касается мнения В.БАЛОГИ на этот счет, то он отметил: «Я считаю так, как в природе (должно быть)».

Как сообщал УНИАН, впервые «летний» и «зимний» порядок вычисления времени был введен в Англии в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии на протяжении суток. Переход на зимнее время и обратно регулярно осуществлялся в СССР с 1981 года. В настоящее время на «летнее» и «зимнее» время переходят в более чем 110 странах мира.

В июне 2011 года Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал указ об отмене зимнего времени на территории РФ.

Сразу после этого в Украине начали раздаваться предложения об отмене перехода на летнее и зимнее время. И 20 сентября 2011 года Верховная Рада Украины приняла постановление «Об изменении порядка вычисления времени на территории Украины», которым установила с 27 марта 2011 года на территории Украины время второго часового пояса с добавлением одного часа. Таким образом, был отменен ежегодный перевод часов на «зимнее» и «летнее» время.

Новации в порядке вычисления времени, принятые Верховной Радой, вызвали значительный резонанс в обществе и в среде научных работников, потому что такое решение не было согласовано со специалистами. В частности, научные работники утверждали, что решение Верховной Рады не отвечает международным правилам вычисления времени и фактически вводит в Украине время третьего часового пояса, что противоречит физико-географическому расположению нашего государства и нормам, действующим в большинстве стран мира.

После многих обращений научных работников и возмущения граждан ВР отменила постановление «Об изменении порядка вычисления времени на территории Украины». В Украине был сохранен переход на зимнее время – 30 октября граждане перевели стрелки часов на час назад.

Между тем Кабинет министров Украины получил поручение подготовить законопроект, который бы урегулировал эту проблему.

Как отметил председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, “эта проблема должна быть урегулирована законом». “Лучше, чтобы все это учел Кабинет министров и мы приняли один раз закон и сняли какие-либо противостояния», - сказал тогда спикер.