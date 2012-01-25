Попов поручил провести служебное расследование

Вчера, 24 января 2012 года, Прокуратурой города Киева совместно с УГСБЭП ГУ МВД Украины задержали «на горячем» начальника одного из отделов Главного управления градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации, который за выдачу разрешительных документов на установление 5 МАФов получил от предпринимателя взятку в размере 5 тыс. долларов США. То есть, за размещение одного киоска чиновник получал по одной тысяче долларов США.

Относительно должностного лица Главного управления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Как передает сайт КГГА, об этом сообщили в Прокуратуре города Киева.

По информации столичной прокуратуры, на протяжении прошлого года были проведены проверки законности размещения МАФов. По документам прокурорского реагирования демонтировано более 400 таких архитектурных форм. Однако, при повторных проверках установлено, что на месте некоторых демонтированных МАФов через некоторое время появлялись новые владельцы, которые имели временные ордера, полученные в Главном управлении градостроительства и архитектуры КГГА.

Приведенные Прокуратурой факты в своей совокупности свидетельствуют о том, что в сознательных действиях должностных лиц при установке каждого нового МАФа преследуется преимущественно личный интерес, а не интересы территориальной общины столицы.

Расследования ситуации относительно коррупционных действий должностных лиц Главного управления градостроительства и архитектуры пройдет с целью выявления всей преступной цепи. К ответственности будут привлечены все задействованные в этом лица.

В свою очередь, председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов поручил Управлению по вопросам правоохранительной работы, предупреждения и противодействия коррупции аппарата КГГА провести служебное расследование в отношении должностных лиц Главного управления градостроительства и архитектуры в связи с подозрением о получении взятки. На период работы комиссии по проведению служебного расследования будет отстранен от выполнения полномочий по должности Андрея Вавриша - заместителя начальника Главного управления градостроительства и архитектуры.

Напомним, что глава КГГА Александр Попов заявил о намерении властей вести жесткую борьбу с любыми проявлениями коррупции и с теневым бизнесом в сфере размещения так называемых МАФов.

«Мы объявили войну коррупции. Это тяжелая война. Но я настроен решительно», - заявлял ранее председатель КГГА.