Левочкину избрали членом Мониторингового комитета ПАСЕ

Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) избрало народного депутата Украины (фракция Партии регионов) Юлию ЛЕВОЧКИНУ членом Мониторингового комитета Ассамблеи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом украинским журналистам в Страсбурге сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Украины Иван ПОПЕСКУ.

“За нее были отданы 15 голосов, за Сергея ГОЛОВАТОГО – 14”, - сказал И.ПОПЕСКУ.

Таким образом, в Мониторинговом комитете ПАСЕ на сегодняшний день есть два представителя Украины. Кроме Ю.ЛЕВОЧКИНОЙ, в состав Мониторингового комитета входит народный депутат Украины Ольга ГЕРАСИМЮК (фракция НУ-НС).