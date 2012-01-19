В Ровно выросло число жертв аварии: еще двое людей скончались в больнице

В Ровно количество погибших при столкновении микроавтобуса и грузовика возросло до 9 человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

По их данным, по состоянию на 20.00 в больнице скончались 2 пострадавших.

Как сообщал УНИАН, столкновение микроавтобуса "Volkswagen", перевозившего 18 пассажиров, и грузового автомобиля "Renault" произошло сегодня в 17.12 на 2 км западного подъезда к г. Ровно, вблизи с. Великая Омеляна Ривненского района.

Сначала сообщалось о семи погибших и одиннадцати пострадавших.

По данным СМИ, в этой маршрутке было 9 детей.

Маршрутка ехала из Тернопольской области в Ровно. На въезде в город маршрутку занесло на скользкой дороге и она выехала на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с грузовиком, выезжавшим из Ровно. Маршрутка была не рейсовой, а частного предпринимателя.