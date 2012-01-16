Богословская: убытки от газовых контрактов - от $3 до 5 млрд ежегодно

Прямые убытки для Украины от газовых контрактов составляют от 3 до 5 млрд дол. ежегодно. Об этом сообщила глава Временной следственной комиссии по вопросам газовых соглашений 2009 г. Инна Богословская, сообщили Украинским Национальным Новостямв пресс-службе политика.

"В результате завышенной, нерыночной цены украинский бюджет идет не на социальные программы и развитие, а на дотации на газ для населения и коммунальных предприятий", - сказала И. Богословская.

По ее словам, суммарно за 3 года ущерб и неполученная выгода от газовых контрактов для Украины составили около 96 млрд грн.

"Если бы эти деньги остались в Украине, а не ушли в Россию, и были распределены на социальные программы, то каждый украинский гражданин получил бы по 2 тыс. 100 грн, пенсионеры - по 6 тыс. 850 грн, а врачи, учителя или студенты - по 31 тыс. 340 грн ", - подсчитала Инна Богословская.

По мнению председателя ВСК, такие расчеты хорошо иллюстрируют, насколько невыгодными являются газовые соглашения для Украины.

"Лучший в истории контракт" - заявляла премьер Тимошенко, а в действительности мы попали в кабалу: платим по самой высокой цене в Европе (без скидки в 100 дол., цена составила бы 516 дол.), А законтрактованный объем газа и принцип "купи или плати "ставят под удар национальную программу энергосбережения", - подчеркнула И. Богословская.

Напомним, "Газпром" и "Нафтогаз" 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 гг; об объемах и условиях транзита газа через Украину на 2009-2019 гг. В 2009 году для Украины была сделана скидка в размере 20% от европейской цены на газ, с начала 2010 года стороны перешли к рыночной стоимости. Согласно контракту, цена газа варьируется в зависимости от цены на нефть.