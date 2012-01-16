В Одессе облили краской десяток билбордов Януковича

В Одессе неизвестные лица залили красной краской около десятка билбордов с новогодними поздравлениями Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщает корреспондент УНИАН, залиты краской рекламные щиты в разных районах Одессы – от Балковской и Градоначальнической до Николаевской и Днепропетровской дорог.

Как заявил УНИАН руководитель Отдела по связям с общественностью УМВД Украины в области Владимир ШАБЛИЕНКО, «милиция проводит мероприятия по установлению и привлечению к ответственности злоумышленников, а также осуществляет проверку фактов порчи билбордов с новогодним поздравлением Президента Украины по всем микрорайонам Одессы».

Лидер областной организации Партии регионов, председатель облгосадминистрации Эдуард МАТВИЙЧУК заявил журналистам, что поручил руководству облУВД расследовать обстоятельства происшествия. При этом он призвал «не политизировать ситуацию», предположив, что обливание билбордов краской - «обычное хулиганство».

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве, Львове, Запорожье, Ривненской, Закарпатской и Луганской областях неизвестные забросали краской или порвали билборды с изображением В.ЯНУКОВИЧА, где он поздравлял украинцев с новогодними праздниками.

8 января во Львове милиция возбудила уголовное дело за облитый краской билборд с новогодним поздравлением Президента. Дело возбуждено по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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