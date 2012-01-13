Янукович призвал местную власть быть готовой к любым вызовам

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает местных руководителей занимать активную позицию в реформировании страны.

Об этом он заявил во время встречи с кандидатами на должности председателей районных государственных администраций, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Вы должны быть готовы к любым вызовам», – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Президент призвал будущих руководителей районов профессионально и ответственно подходить к своей работе. «Красивые слова должны быть лишь рядом с красивыми действиями», – сказал он, обращаясь к кандидатам.

«Очень ответственно подходите к принятию любого решения. Советуйтесь с общественностью, привлекайте общественные организации, идите к людям, разъясняйте. Только профессиональный подход, только современный, только с учетом будущего», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Мы – власть, которая идет с людьми, это наш долг, и этого ожидают от вас люди», – подчеркнул глава государства.

Он также заявил, что в новом году Украина продолжит двигаться курсом реформ, который начался в 2010 году и продолжался в 2011-м. «2012 год - это естественное продолжение той политики, которую мы начали еще в 2010 году - я и вся властная команда», - отметил Президент.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что в начале 2010 года экономическая ситуация в стране была достаточно непростой. «Ситуация была очень тяжелой. И мы должны были выполнить обязательства, которые брали тогда на себя - не допустить долгов по социальным выплатам, по зарплатам, пенсиям. Как минимум, платить сто процентов, а лучше – немного повысить уровень зарплат и пенсий», - заметил он.

Власть тогда ставила перед собой задание поднять уровень экономики, подчеркнул Президент. В частности, планировалось сократить дефицит бюджета до 5,6% - и это задание было выполнено на протяжении 2010 года. «Рост ВВП составил 4,3%, промышленного производства – более 11%. Реальные доходы населения возросли на уровне около 10%. Инфляцию удалось несколько притормозить», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.