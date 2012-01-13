Януковича просят взять под личный контроль вопрос завода “Индар”

Президент Украины должен взять под личный контроль вопрос инсулинового завода “Индара”. Об этом заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Валерий КОНОВАЛЮК, комментируя УНИАН последние события на предприятии.

“Я солидарен с Украинским диабетическим союзом, что этот вопрос должен взять под свой личный контроль Президент. Потому что я вижу определенный саботаж со стороны Министерства здравоохранения и других ответственных за это структур. Судебный процесс по возвращению завода государству с одной стороны пытаются затянуть, а с другой стороны идет давление, в том числе и на судей”, - убежден депутат.

При этом В.КОНОВАЛЮК уверен, что следственная комиссия, созданная для решения этого вопроса, сделает все возможное, чтобы не дать злоумышленникам присвоить стратегически важное для Украины предприятие и наладить стабильную работу для обеспечения инсулином больных сахарным диабетом.

По словам В.КОНОВАЛЮКА, 6 февраля будет проведено расширенное заседание Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования ситуации, сложившейся на "Индаре", «при участии представителей ГПУ, СБУ, МВД, ФГИУ, Исполнительной службы, экс-министров здравоохранения, которые принимали незаконные решения и вносили изменения в устав этого предприятия, и картина станет понятной. Так же мы пригласим журналистов, потому что общественность должна видеть, кто стоит за этим спектаклем по присвоению государственной собственности и кто конкретно должен понести наказание”.

Для ускорения процесса возврата акций завода В.КОНОВАЛЮК на заседании ВСК предложил подготовить проект закона о возврате в госсобственность завода “Индар”.

“Думаю, что это будет проект закона, который поддержат представители всех фракций в парламенте, чтобы поставить точку в этой истории. Возможно, что это произойдет уже в феврале месяце”, - выразил надежду парламентарий.

Справка УНИАН. ЗАО ”Индар” основано 14 августа 1997 года в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины ”Об организации производства отечественных инсулинов”. Предприятие выпускает более 60% инсулинов, производимых в Украине.

В 2000 году государство внесло свои 70,7% акций ”Индара” в уставный фонд ГАК ”Укрмедпром”.

В 2007 году распоряжением правительства Виктора ЯНУКОВИЧА «Индар» был внесен в список предприятий, не подлежащих приватизации.

Несмотря на это, в 2008 году 70,7% акций завода приобрела компания Storke Holdings Limited. Это решение было обжаловано в суде, и три года продолжалось судебное разбирательство. В феврале 2010 года Носивский районный суд Черниговской области вынес решение, которое легализовало отчуждение акций завода “Индар” у “Укрмедпром” для их последующей реализации. Судья, который вынес данное решение был впоследствии уволен Виктором ЯНУКОВИЧЕМ за нарушение присяги судей.

9 сентября 2011 года Хозяйственный суд Киева по иску Генеральной прокуратуры Украины признал за государством право собственности на пакет акций ЗАО "Индар", которые незаконно были переданы оффшорной компании "Сторк Холдингз Лимитед". Таким образом, суд признал за государством в лице Государственной акционерной компании "Укрмедпром" право собственности на 11 437 581 акцию ЗАО "Индар", которые истребованы у указанной компании и должны быть возвращены государству, сообщили в ГПУ.

Сейчас это решение суда находится на апелляционном рассмотрении в Апелляционном хозяйственном суде Киева.

В октябре 2011 года депутаты создали Временную следственную комиссию Верховной Рады по вопросам расследования ситуации, сложившейся на предприятии "Индар" и его возвращения в государственную собственность.