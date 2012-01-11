Ефремову ситуация с Тимошенко напоминает историю с отравлением Ющенко

Во фракции Партии регионов не видят необходимости в создании Временной следственной комиссии Верховной Рады относительно инцидента в Качановской колонии Харькова с экс-премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявил сегодня на брифинге.

«Мы вообще не видим необходимости в этом, ввиду того, что руководитель Государственной пенитенциарной службы и руководитель Минздрава заявили о том, что они готовы дать все ответы по запросам народных депутатов», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

По его словам, ситуация вокруг состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО значительно политизируется, и начинает напоминать ситуацию с отравлением экс-президента Виктора ЮЩЕНКО.

«Очень часто, когда ставились вопросы, на которые должны были даваться простые ответы, то шли трудным путем - то ЮЩЕНКО не хочет сдавать что-то, то не та лаборатория, то не в той стране проводятся анализы. Вопрос, который сейчас развивается, очень точно напоминает ту ситуацию», - добавил А.ЕФРЕМОВ.