Казаки снова протестуют против установки памятника Екатерине II

Представители казацких организаций Одесской области сегодня снова пикетировали Одесский городской совет, требуя прекратить строительство в центре города памятника российской императрице Екатерине II.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции заявили, что ученые из Санкт-Петербурга прислали в Одессу копии архивных документов, связанных с застройкой Одессы. Согласно этим документам, убеждены представители казачества, торжеством исторической справедливости было бы восстановление на площади храма Святой Екатерины (документы подтверждают, что такой храм действительно находился на площади в XVIII веке), а не монумента Екатерине II, сооруженного в 1900 году.

Пикетчики передали документы вице-мэру Одессы Михаилу КУЧУКУ, а также вручили ему лупу – «чтобы лучше было видно».

Кроме того, казаки требуют проведения общественных слушаний по вопросу восстановления памятника.

Заместитель городского председателя Одессы пообещал, что с полученными документами ознакомятся специалисты. М.КУЧУК подчеркнул, что «ни власти, ни общественности не стоит вмешиваться в дела историков».

Как сообщал УНИАН, горсовет Одессы 4 июля принял решение «О порядке реконструкции Екатерининской площади», которым предусмотрено установление здесь монумента Екатерине II и осуществление текущего ремонта окружающих домов и мостовой.

Представители национально-патриотических сил и казачества уже несколько раз проводили акции протеста против сооружения памятника.

Справка УНИАН. Памятник Екатерине II был установлен в центре Одессы в 1900 и снесен в 1920 году. Его фрагменты хранятся в областном историко-краеведческом музее. Позже на этой площади был воздвигнут памятник Льву Толстому, затем - Карлу Марксу. В годы оккупации площадь К.Маркса назвали именем Гитлера. А в 1965 году на площади Потемкинцев, согласно постановлению правительства УССР, был установлен памятник «Потемкинцам – потомки», который в июне текущего года демонтирован с целью перемещения на Таможенную площадь.