Из фракции БЮТ-Батькивщина ушел человек Турчинова

Народный депутат Украины Роман ЗАБЗАЛЮК вышел из фракции "БЮТ-Батькивщина".

Об этом сегодня во время пленарного заседания сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

В.ЛИТВИН отметил, что делает это объявление на основании заявления Р.ЗАБЗАЛЮКА.

Причины выхода Р.ЗАБЗАЛЮКА из фракции не известны.

По информации Украинской правды, Забзалюк считается близким к заместителям главы "Батькивщины" Александру Турчинову и Андрею Кожемякину.