В Дорогичевке шепчутся, что смерть бабы Параски «вешают» на Луценко

Управление Министерства внутренних дел Тернопольской области проводит проверку обстоятельств смерти Прасковьи Королюк - символа Помаранчевой революции.

Как сообщает газета "Сегодня" (274 от 6 декабря 2011 года), проверка начата в связи с соответствующим депутатским запросом.

"Был депутатский запрос с требованием разобраться в обстоятельствах смерти Прасковьи Королюк. Прокуратура поручила милиции провести проверку, которая подтвердила, что Параска умерла своей смертью. Чей запрос проверялся в милиции, говорить отказались", - пишет газета.

Между тем в родном селе бабы Параски - Дорогичевке - ходят слухи, что ее хотят эксгумировать, а смерть Прасковьи Королюк повесить на экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, поскольку после того, как в 2008 году ее избила милиция, здоровье резко ухудшилось.

"Так говорят между собой люди. Несколько недель тому назад приезжал следователь из милиции, имени я не помню, фамилия, кажется, КАРДИНАЛ. Расспрашивал, как мама умерла, почему, чем занималась накануне", - цитирует газета слова дочки бабы Параски Светлана МЯСКОВСКАЯ. Именно она ухаживала за мамой в больнице перед смертью.

Дочь Прасковьи Королюк заявляет, что не намерена давать свое согласие на эксгумацию тела. "Мы шокированы. Сомневаются в причинах ее смерти, но я не дам откапывать свою маму никому! Все равно никто ничего не докажет, пусть лежит спокойно!", - заявила она.

В то же время, она считает загадочной смерть своей матери. "С тех пор как ее побили (бабу Параску избили сотрудники госохраны, не подпустившие ее к В.ЮЩЕНКО - УНИАН) мама заболела, а до того она не была больна. Она съездила в Тернополь, ее кто-то вызвал. А потом слегла в больницу. Но то, что причастен ЛУЦЕНКО - не верю, она его очень любила", - утверждает С.МЯСКОВСКАЯ.