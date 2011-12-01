Довгий пришел на сессию и назвал себя лоббистом

Бывший заместитель председателя Киевской горгосадминистрации – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ впервые после отставки с должности пришел на сессию горсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам О.ДОВГИЙ отметил, что сегодня на заседании депутаты будут рассмотрены много вопросов, касающихся Днепровского района столицы, который он курирует, поэтому он хочет активно участвовать в их решении.

«Сегодня у меня пять приемных, большой штат юристов, помощников», - отметил О.ДОВГИЙ.

По словам депутата Киевсовета, вся его работа связана с решением проблем жителей района.

«Я занимаюсь лоббированием интересов Днепровского района», - заявил экс-секретарь Киевсовета.

Он также сказал, что является внефракционным и не намерен входить в какую-либо фракцию.

На вопрос журналистов, беспокоят ли его сейчас правоохранительные органы, О.ДОВГИЙ ответил: «Я не в отношениях с правоохранительными органами. Я ни от кого не скрываюсь. Мне нечего скрывать».

Кроме того, на заседание Киевсовета пришел бывший председатель постоянной комиссии по земельным вопросам Алексей ЕВЛАХ, в отношении которого было возбуждено уголовное дело за внесение в официальные документы заведомо неправдивых данных и подделку документов. (По данным Генпрокуратуры, убыток, нанесенный Киеву его действиями, составляет 10 млн. грн. За указанные нарушения А.ЕВЛАХУ угрожало до 5 лет заключения. В конце октября Шевченковский районный суд Киева амнистировал А.ЕВЛАХА. – УНИАН.)

Как сообщал УНИАН, 19 апреля 2011 года 112 депутатов проголосовали за отставку О.ДОВГОГО с должности секретаря Киевсовета.